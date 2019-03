Trasporto aereo: Commissione Ue premia Aeronautica militare ed Enav su sicurezza e gestione traffico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidatura dell'Aeronautica militare al concorso europeo è stata presentata dall'Agenzia europea per la Difesa (Eda - European defence agency), agenzia europea istituita dal Consiglio Ue che ha lo scopo di supportare gli Stati membri ed il Consiglio per migliorare le capacità difensive europee nel campo della gestione delle crisi e sostenere la politica di sicurezza e di difesa comune. A ritirare il riconoscimento, in rappresentanza della Forza armata e di Enav, responsabili della fornitura dei servizi alla navigazione aerea nello spazio aereo italiano, il Capo dell'Ufficio generale per la circolazione aerea militare dello Stato maggiore Aeronautica, generale di brigata aerea Fabio Sardone, e il Chief operating officer di Enav, Maurizio Paggetti. (Com)