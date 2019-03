Turchia: Ankara, Movimento nazionalista chiede ritiro Yavas da corsa a candidato sindaco

- Mansur Yavas, candidato dell’opposizione a sindaco di Ankara ed esponente del Partito repubblicano del popolo (Chp), dovrebbe ritirarsi dalla competizione elettorale del prossimo 31 marzo finché non saranno concluse le indagini nei suoi confronti. Lo ha dichiarato il leader del Partito del movimento nazionalista (Mhp, forza politica di maggioranza in Turchia), Devlet Bahceli, parlando con i giornalisti prima di un comizio nella provincia di Kirikkale, nell’Anatolia centrale. “Dal mio punto di vista, Yavas dovrebbe annunciare il ritiro della propria candidatura per rispetto del Chp. Dovrebbe assumere una tale decisione finché le indagini che lo riguardano non saranno concluse. Questo andrebbe a beneficio sia del futuro politico suo e del Chp, sia del procedimento legale in corso”, ha spiegato il leader nazionalista. Bahceli ha anche ammesso che Yavas “ha forti chance di vincere le elezioni” ad Ankara e “non è appropriato” che giochi la carta della “persecuzione giudiziaria”. (segue) (Tua)