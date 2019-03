Turchia: Ankara, Movimento nazionalista chiede ritiro Yavas da corsa a candidato sindaco (2)

- Il caso è legato a un abuso di potere di cui Yavas si sarebbe reso responsabile agendo come arbitro in una disputa legale tra l’imprenditore Necmettin Kesgin e la compagnia mineraria Samas. Il politico, secondo quanto riporta il quotidiano “Cumhuriyet”, è stato accusato in particolare di essersi appropriato impropriamente di un assegno da 600 mila dollari che sarebbe dovuto finire nelle mani di Kesgin. Ieri Yavas ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano “Hurriyet” nella quale si è detto sicuro della propria vittoria sul rivale Mehmet Ozhaseki, candidato dell’Akp, affermando di essere avanti di undici punti “secondo gli ultimi sondaggi d’opinione”. “Vincerò sicuramente ad Ankara”, ha aggiunto. Yavas è sostenuto da una lista di cui fanno parte il Partito repubblicano del popolo e il partito Iyi e aveva già provato ad accedere all’incarico di sindaco della capitale cinque anni fa. (segue) (Tua)