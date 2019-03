Turchia: Ankara, Movimento nazionalista chiede ritiro Yavas da corsa a candidato sindaco (3)

- Nel frattempo, secondo Yavas, le condizioni politiche sono profondamente mutate, con il peggioramento della situazione economica nel paese che dominerà la campagna elettorale. “Ho incontrato decine di persone che mi hanno detto che stavolta voteranno per me dopo aver preferito l’Akp cinque anni fa. Il principale motivo è l’economia”, ha osservato il candidato sindaco dell’opposizione. Yavas ha anche affermato di avere “molti progetti per rendere Ankara una città vivibile”. “Devo dire che i principali problemi sono la povertà, la disoccupazione e le difficoltà economiche. Sarebbe inappropriato presentare mega progetti in circostanze del genere. Per questo, stiamo spiegando come combatteremo la povertà, come useremo le risorse comunali per creare posti di lavoro e per migliorare l’assistenza sociale”. Yavas ha quindi respinto l’accusa di voler assumere “20 mila membri del Partito curdo dei lavoratori (Pkk), qualora eletto sindaco il 31 marzo”, aggiungendo che “è vergognoso” attribuire un’intenzione del genere “a un nazionalista”. (Tua)