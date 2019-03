Toscana: allevamento, approvata in Giunta regionale mozione per risarcire danni indiretti dei predatori

- E' stata approvata oggi in Giunta regionale della Toscana una mozione, illustrata all'aula da Irene Galletti (M5s), che attiva il regime di aiuto a favore degli allevatori per i danni indiretti da predazione comprensivi dei casi di aborto dell’animale. "La Regione Toscana si mostra inadempiente rispetto alle promesse fatte, perché le liquidazioni dei danni da predazione riscontrano ancora ritardi per l’annualità 2016 e 2017", ha dichiarato Galletti. Il problema sollevato nella mozione riguarda l’ultimo bando approvato per attivare il regime di aiuto dei danni provocati da lupo. Il bando risale al marzo 2018, è riferito all'annualità 2017 e non prevede i danni indiretti causati da aborto degli animali a seguito degli eventi di predazione, ma solo i danni indiretti intesi come costi del ferimento dell’animale. La mozione impegna la Giunta con riferimento al prossimo bando 2019, riferito all'annualità 2018. (Ren)