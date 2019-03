Lavoro: Barbagallo (Uil), a breve convocazione per sbloccacantieri e decreto crescita

- Per il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, quello con Luigi Di Maio è stato "un incontro positivo, propedeutico per andare a trattare i punti della nostra piattaforma". Barbagallo al termine dell'incontro con il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, ha detto: "A breve avremo la convocazione per lo sbloccacantieri, la prossima settimana ci sarà la convocazione per il decreto sulla crescita. Siamo pronti per confrontarci seriamente". (Rin)