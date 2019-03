Toscana: rifiuti, approvata in Giunta regionale mozione per demolizione ex inceneritore Falscaia

- E' stata approvata oggi in Consiglio regionale della Toscana la mozione per la demolizione dell’inceneritore Falascaia e lo studio volto ad appurare l'origine dei cattivi odori a Massarosa (Lu): se a provocarli sia l’impianto di Trattamento meccanico biologico di Pioppogatto o altri siti industriali. Il testo, presentato dai consiglieri Stefano Baccelli (Pd), Giacomo Giannarelli (M5s), Maurizio Marchetti (Forza Italia) e Elisa Montemagni (Lega), poi emendata con un inserimento chiesto dal presidente di Sì-Toscana a sinistra Tommaso Fattori, è arrivato a seguito del sopralluogo svolto lo scorso 4 marzo dalla commissione d’inchiesta in merito alle discariche sotto sequestro e al ciclo dei rifiuti, presieduta Giacomo Giannarelli (M5s). In quell'occasione, raccogliendo le richieste del territorio e su proposta del presidente della commissione Ambiente Baccelli, fu deciso di proporre all'Aula un atto di indirizzo per impegnare la Giunta a risolvere le criticità incontrate. Nello specifico la mozione impegnerà l’esecutivo toscano a valutare la possibilità di individuare le opportune risorse finanziarie da destinarsi alla dismissione dell’ex inceneritore di Falascaia, sulla base di un progetto presentato dal proprietario, il Consorzio ambiente Versilia, e alla riqualificazione dell’area interessata. Verrà inoltre attivato, tramite il supporto tecnico di Arpat e con il coinvolgimento di cittadini e comitati, uno strumento capace di individuare, attraverso un'indagine ad ampio spettro che coinvolga impianti di trattamento rifiuti e siti industriali, le fonti e le cause effettive delle emissioni odorigene che periodicamente sarebbero state avvertite in Versilia e in particolare a Viareggio. (Ren)