Roma: Pelonzi (Pd), ufficio condono via di Decima senza corrente da una settimana

- "L'ufficio condono edilizio di via di Decima è senza corrente elettrica da una settimana. Gli operatori che istruiscono decine di pratiche al giorno, sono impossibilitati a mandare avanti un servizio e lavorare la mole di atti amministrativi in giacenza, né tanto meno riusciranno ad accogliere e a lavorare le numerose pratiche in arrivo. I nuovi processi di 'condono semplificato' annunciati dall'assessore Montuori che dovevano accelerare lo smaltimento delle pratiche arretrate, dovranno aspettare i comodi di un'amministrazione che ormai fa acqua da tutte le parti". Lo dichiara in una nota il presidente del Pd capitolino, Antongiulio Pelonzi. (Com)