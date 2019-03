Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma per domani a Milano e in Lombardia.VARIELa Casa della Carità organizza il convegno "Africa, alle radici dell’immigrazione". Intervengono il sottosegretario alle Nazioni Unite e consigliere del Segretario Generale sul genocidio Adama Dieng, e lo scrittore senegalese Boubacar Boris Diop, autore di romanzi, saggi e opere teatrali.Università IULM, via Carlo Bo, 1 (ore 9.30)L'Università Statale di Milano organizza nell’ambito della rassegna “ricordando Guido Galli: otto incontri in statale su giustizia, legalità e diritti” organizza l'incontro “uguaglianza di genere tra diritto e diritti”. Partecipano Marta Cartabila, vicepresidente della Corte Costituzionale e Salwa Hamrouni, docente di Diritto costituzionale all’Università di Carthage (Tunisia).Università Statale, aula 113, via Festa del Perdono, 3 (ore 9.30)OpenFiber organizza una conferenza stampa per presentare il nuovo servizio su fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) che consente di superare gli attuali limiti di velocità di connessione delle reti GPON.Honesty Club, Ripa di Porta Ticinese, 79 (ore 11.00)La Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi organizza l’incontro “Appuntamento con l’innovazione: come digitalizzare la tua impresa” con workshop sui temi come GDPR, Cybersecurity, Identità e Firma digitale, Conservazione a norma.Palazzo Turati, via Meravigli, 9/B (dalle ore 9.30 alle 18.00)Il Club imprese Storiche di Confcommercio Milano organizza l’incontro "Quali negozi storici milanesi hanno 179 milioni di potenziali clienti?”. Partecipano Alfredo Zini, presidente del Club Imprese Storiche e Ilary Bottini e Marco Sepulcri di eBay.Via Paolo Sarpi, 60 (ore 13.00)Il ministro per il Sud Barbara Lezzi visita gli spazi espositivi di MADE expo 2019.Fiera Rho-Milano, Strada Statale del Sempione quartiere Fiera Milano, 28 Rho - MI (ore 14.00)L’università IULM presenta i risultati della ricerca-osservatorio La SocialMediAbility delle Aziende italiane, che dal 2010 analizza il modo attraverso il quale le aziende del nostro Paese utilizzano i social media per attività di marketing e comunicazione. Espone i dati il professor Guido Di Fraia, pro rettore all’Innovazione e alla Comunicazione.Università IULM, sala dei 146 via Carlo Bo, 7 (ore 14.00)Assolombarda organizza l’incontro “Digital jump, quando il digitale rivoluziona il modo di fare business". Partecipano, o tra gli altri Mattia Macellari, presidente gruppo giovani imprenditori Assolombarda, Stefano Venturi, vicepresidente Assolombarda.Assolombarda, sala Falck, via pantano, 9 (ore 14.30)L'Università Statale di Milano organizza nell’ambito della rassegna “ricordando guido galli: otto incontri in statale su giustizia, legalità e diritti” organizza l'incontro "modelli criminali. mafie di ieri e di oggi". Partecipano Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e Michele Prestipino, procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia.Università Statale, aula 201, via Festa del Perdono, 3 (ore 15.00)La Camera del lavoro di Milano organizza la presentazione del libro “Per un pugno di bitcoin”. Con gli autori intervengono Lorenzo Esposito, professore a contratto di Economia monetaria, Università Cattolica del Sacro Cuore e Massimo Bonini, segretario generale della Camera del lavoro di Milano.Camera del lavoro di Milano, sala Bruno Buozzi, corso di Porta Vittoria, 43 (ore 17.30) (Rem)