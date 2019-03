Toscana: approvata in Consiglio regionale mozione per rigenerazione urbana e semplificazione

- E’ stata approvata oggi la mozione sul sostegno alle politiche di rigenerazione urbana e sulla semplificazione del governo del territorio, sottoscritta dal Pd e illustrata all’aula del Consiglio regionale della Toscana da Elisabetta Meucci. “La legislazione toscana è all’avanguardia, ma questo non basta, perché la rigenerazione urbana presuppone un lavoro continuo e occorrono azioni concrete - ha spiegato la consigliera -. La mozione impegna la Giunta a dare piena attuazione agli obiettivi previsti nelle norme per il governo del territorio individuando rigenerazione urbana e riqualificazione di aree urbane degradate quale alternativa strategica al nuovo consumo di suolo”. “Il governo toscano – ha aggiunto Meucci - deve però procedere sia utilizzando le misure previste dalla legge regionale, sia valutando la messa in atto di ulteriori incentivi economici a favore dei comuni, indirizzati proprio a sostenere l’attivazione di questi progetti di rigenerazione”. “Rigenerare è molto difficile e anche molto costoso – ha affermato Meucci –; per questo occorre sostenere i titolari di questa azione così complessa, e cioè i comuni, sotto due aspetti: semplificare al massimo il sistema delle regole, e in questi anni si è cercato di farlo, e far affluire con continuità risorse importanti alla pianificazione comunale”. La mozione impegnerà il governo toscano a valutare ulteriori interventi di semplificazione degli strumenti urbanistici, tra cui, in prospettiva e alla luce delle disposizioni già contenute nei piani territoriali di livello regionale, metropolitano o provinciale, misure per superare la dualità della pianificazione comunale delle realtà più piccole. In pratica, ha chiarito la consigliera Meucci, “si può superare la dualità del piano strutturale e del piano operativo, grazie al fatto che la pianificazione già oggi esistente può benissimo reggere la pianificazione operativa dei comuni più piccoli”. (Ren)