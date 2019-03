Speciale infrastrutture: Eni annuncia nuova scoperta nell’offshore angolano

- Eni ha annunciato una nuova e importante scoperta a olio con il prospetto esplorativo Agogo, nel Blocco 15/06 nelle acque profonde dell'offshore dell'Angola. La scoperta, si legge in una nota della compagnia energetica italiana, è stimata contenere tra i 450 e i 650 milioni di barili di olio in posto con ulteriore potenziale. Il pozzo esplorativo Agogo-1, localizzato a circa 180 chilometri dalla costa e a circa 20 chilometri a ovest dalla Fpso (Unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico) N'Goma (West Hub), è stato perforato dalla nave di perforazione Poseidon in una profondità d'acqua di 1.636 metri, raggiungendo una profondità totale di 4.450 metri. Agogo-1 Nfw ha incontrato una singola colonna mineralizzata a petrolio leggero (31 API°) di 203 metri di spessore e 120 metri di reservoir netto, al di sotto di diapiri salini in arenarie di età del Miocene inferiore con eccellenti proprietà petrofisiche. Nel pozzo è stata effettuata un'intensa campagna di acquisizione dati che ha indicato una capacità produttiva del pozzo superiore ai 20 mila barili di olio al giorno. Agogo è la terza scoperta di natura commerciale effettuata dalla ripresa, nel 2018, delle perforazioni esplorative dal consorzio del Blocco 15/06, dopo quelle annunciate sui prospetti di Kalimba e Afoxé. La scoperta, si legge nella nota, apre nuove opportunità per l'esplorazione a olio nei prospetti sotto diapiri salini della parte occidentale del prolifico Blocco 15/06, aprendo ulteriori opportunità di creazione di nuovo valore. L'identificazione e la perforazione del prospect Agogo è stata possibile grazie a sofisticate tecnologie di imaging sismico proprietarie Eni. La Joint Venture del Blocco 15/06, formata da Eni (operatore, con il 36,8421 per cento), Sonangol P&P (con il 36,8421 per cento) e Ssi Fifteen Limited (con il 26,3158 per cento), pianificherà le attività di delineazione della scoperta e gli studi per accelerare il suo sviluppo. L'Angola è un paese chiave per la strategia di crescita organica di Eni. L'azienda è presente nel paese sin dal 1980 e ha oggi una produzione equity di 155 mila barili di olio equivalente al giorno. Nel Blocco 15/06 Eni opera due Fpso (N'Goma nel West Hub e Olombendo nell'East Hub) che producono attualmente 160 mila barili giorni di olio al 100 per cent. Eni è anche operatore del blocco Cabinda Norte, nell'onshore angolano. (Com)