Speciale infrastrutture: russa Gazprom, Nord Stream 2 costruito al 34 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gasdotto Nord Stream 2 è già stato costruito al 34 per cento. In totale circa 830 chilometri di condotte sono stati posati sul fondo del Mar Baltico. Lo ha annunciato l'ufficio stampa di Gazprom in una nota. "A oggi circa 830 chilometri di tubi sono stati posati sul fondo del Mar Baltico: circa il 34 per cento della lunghezza totale del gasdotto", si afferma nel rapporto. La costruzione del gasdotto Nord Stream 2 è iniziata in Germania lo scorso maggio. L'accordo sul finanziamento del progetto è stato firmato con Engie (Francia), Omv (Austria), Royal Dutch Shell (Regno Unito-Paesi Bassi), Uniper e Wintershall (Germania). Se completato, il gasdotto Nord Stream 2 fornirà circa 55 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla Russia alla Germania passando sotto il Mar Baltico, aggirando i paesi di Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria–V4), gli Stati baltici e l'Ucraina, che dunque contestano il progetto. (Rum)