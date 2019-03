Speciale infrastrutture: Polonia, governo annuncia finanziamenti per migliorare trasporto locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Polonia investirà miliardi di euro per migliorare i trasporti locali. Come riferisce il sito dell'emittente radiofonica pubblica "Polskie Radio", lo hanno dichiarato oggi il premier Mateusz Morawiecki e il ministro delle Infrastrutture Andrzej Adamczyk durante un comizio nella città di Plonsk, a nord-ovest di Varsavia. Morawiecki ha detto che il suo governo spenderà quest'anno 6 miliardi di zloty (1,5 miliardi di euro) per modernizzare le strade locali e offrirebbe anche sussidi speciali per ripristinare i servizi di autobus in molte piccole città e aree rurali per semplificare la vita per i residenti. Il primo ministro polacco ha detto inoltre che, in caso di vittoria alle politiche di ottobre, il governo ripristinerà e creerà nuovi collegamenti ferroviari per molte piccole città in tutto il paese, collegandole a centri urbani più grandi. Il ministro delle Infrastrutture Andrzej Adamczyk ha detto ai giornalisti che le sovvenzioni per le linee di autobus arriveranno a 800 milioni di zloty (200 milioni di euro) all'anno per eliminare "l'esclusione dei trasporti" e coprire "spazi vuoti" nella rete di autobus. L'iniziativa arriva come parte di un pacchetto di spesa più ampio presentato dal partito di governo Diritto e giustizia (PiS) il mese scorso. Tra le misure rientrano un ampliamento del programma 500+, destinato in particolare ad aiutare le famiglie con figli. Il governo intende anche ridurre l'aliquota d'imposta sul reddito personale dal 18 al 17 per cento e far sì che i minori di 26 anni siano esentati dal pagamento di tale imposta. Tra gli impegni annunciati figurano anche ulteriori benefici per i pensionati. (Res)