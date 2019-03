Sicurezza: negato asilo a immigrato pusher, per Salvini "grande soddisfazione"

- Grazie al decreto Sicurezza uno dei richiedenti asilo di Pordenone, arrestato per spaccio di droga anche a giovanissimi consumatori, è stato immediatamente ascoltato dalla commissione territoriale di Trieste per valutare la fondatezza della sua richiesta di asilo. E' quanto si apprende da fonti del Viminale. Le stesse fonti fanno sapere che la risposta è stata negativa e ora potrà essere espulso. Si tratta di un pakistano classe 1994. In merito, il ministro dell'interno, Matteo Salvini ha commentato: "Grande soddisfazione. Il decreto Sicurezza si dimostra un efficace strumento contro i finti rifugiati che ci portano criminalità". (Rin)