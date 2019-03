Municipio Roma XI: Angelucci (Pd), M5s non esiste più, Raggi si dimetta

- "Il passaggio oggi di una consigliera al gruppo misto certifica la perdita della maggioranza a guida M5s anche in XI municipio. Tutto questo a dimostrazione del disastro perpetrato in questi tre anni di non governo. Oltre a dimettersi il presidente del Municipio, a questo punto si dovrebbe dimettere anche la Raggi, chiedendo scusa e restituendo la parola ai romani. Diventa fondamentale il ruolo del Partito Democratico nel costruire un’idea alternativa e di rinascita per la nostra città. Dopo aver riconquistato il III e l’ VIII municipio occorre voltare pagina in tutta Roma.” Lo dichiara in una nota Mariano Angelucci vice segretario Pd Roma (Com)