Torre del Greco (Na): quarto appuntamento della rassegna musicale “Indie ‘e Vene”

- Dopo il grande successo delle prime tre serate, sabato 16 marzo alle 21, appuntamento con Azul per il quarto momento della rassegna di musica indipendente e cantautorato "Indie 'e Vene” al Cafè Street 45 di Torre del Greco (Na). Da un'idea dell'artista torrese Toto Toralbo, la rassegna mira a diventare un'occasione di riferimento per la musica indipendente del territorio e non, grazie ad un format nuovo che mette al centro l'artista, non solo con la sua musica, ma anche con la sua storia, che gli ha permesso di crescere, formarsi e, infine, scrivere e comporre. Scopo della serata, oltre l’offerta di una sana esibizione dal vivo, la realizzazione di un'intervista a tutti gli effetti ai protagonisti dei diversi appuntamenti: i cantautori e le band, ma anche personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo e della musica. Dopo il successo dello scorso anno e nell'ottica di creare sinergia tra le forze culturali del territorio, la nuova edizione di "Indie 'e Vene” è realizzata e promossa da una rete di realtà del territorio. Nel 'salotto', posizionato sul palco al fianco degli artisti, con Toto Toralbo nella conduzione delle interviste, tre speaker d'eccezione, prestati da due radio: Giuseppe Scognamiglio di Radio Siani, la radio della legalità, insieme ad Alessia Fucci e Giovanni Arrotino del programma radiofonico FishEye di Radio Stonata. Le serate verranno poi riproposte al pubblico sulle diverse piattaforme web, mediante la diffusione di un podcast radiofonico, che ripropone il clock completo della serata (su FishEye) e le singole interviste (su Radio Siani).(Ren)