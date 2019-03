Mafie: sciolta per 'Ndrangheta azienda sanitaria Reggio Calabria, Salvini, tolleranza zero

- Sciolta per 'Ndrangheta, su proposta del prefetto, l’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Comprende 4 presìdi ospedalieri, con 3.014 dipendenti a tempo determinato, di cui 679 unità nell’area della dirigenza e 2.335 del comparto sanità. L’Asp si occupa di tutti i servizi sanitari territoriali, tra cui quelli veterinari. In merito, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, afferma: "Con il decreto Sicurezza abbiamo rafforzato l’Agenzia per i Beni sequestrati e confiscati, migliorato le regole per contrastare i clan e rivisto la disciplina sulla incandidabilità degli amministratori locali. Ora andiamo avanti con controlli e arresti in tutta Italia: siamo attenti alle infiltrazioni dei clan da Nord a Sud, e gli arresti di alcuni pericolosi latitanti, anche negli ultimi giorni, ci rendono orgogliosi. La pacchia è finita". Salvini ricorda inoltre che in provincia di Reggio Calabria "è stata conclusa pochi giorni fa un’altra operazione brillante e delicata come lo sgombero della baraccopoli di San Ferdinando. Una vergogna che si trascinava da anni e che abbiamo risolto, come promesso". (Rin)