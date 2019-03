Ferrovie: Scurati (Lega), potenziamento Rho-Gallarate opera assolutamente necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Consigliere Regionale "non posso che condividere quanto contenuto nella mozione proposta dalla Lega al Consiglio Comunale di Legnano, che chiede al ministro Toninelli di garantire la realizzazione del potenziamento della linea ferroviaria Rho-Gallarate”. Così il consigliere regionale della Lega, Silvia Scurati, interviene in merito al documento presentato a Palazzo Malinverni sulla Rho-Gallarate. “Stiamo parlando di un’opera, quale il quadruplicamento della tratta, assolutamente necessaria per migliorare la mobilità di chi utilizza il treno per recarsi al lavoro o a scuola. Ritengo quindi l’azione degli Enti Locali fondamentale ed in sintonia con le scelte strategiche contenute nel PRMT, che è il Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti. Bisogna investire molto nelle infrastrutture, soprattutto su ferro, se vogliamo limitare i danni all’ambiente e favorire un sistema di trasporto più sostenibile e di maggiore qualità”. “In questo caso – conclude Silvia Scurati - si tratta di un’azione ancora più importante, considerato il sovraffollamento del servizio sulla tratta ferroviaria”. (Com)