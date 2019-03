Colombia: schianto Ethiopian Airlines, nessuno stop a voli Boieng 737 Max 8

- La Colombia non disporrà restrizioni ai voli degli aerei Boeing 737 Max 8, coinvolti nel recente passato in due gravi incidenti. Lo ha confermato l'Aeronautica civile segnalando in una nota che si rimette alle raccomandazioni della Federal Aviation Administration (Faa), l'autorità statunitense che sviluppa il riconoscimento operativo della Boeing. L'agenzia, riporta il quotidiano "El Tiempo", ha riferito all'Aeronautica colombiana che non si vedono "motivi validi per lasciare a terra gli apparecchi che operano nel paese". Al momento le compagnie che operano i 737 Max 8 nei cieli colombiani sono solo la Copa Panamà e Aeromexico. (segue) (Mec)