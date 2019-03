Colombia: schianto Ethiopian Airlines, nessuno stop a voli Boieng 737 Max 8 (2)

- Decine di paesi e compagnie aeree hanno sospeso l'attività del Boeing 737 Max 8, così come un certo numero di vettori hanno deciso di interrompere temporaneamente l'impiego di tale modello (compagnia nazionale polacca Lot, la norvegese Norwegian Air Shuttle, la coreana Eastar Jet e la compagnia aerea messicana Aeromexico). Anche la Cina ha ordinato a tutte le compagnie aeree nazionali di sospendere i voli sugli aerei Boeing 737 MaX 8. Alcuni stati hanno anche chiuso il loro spazio aereo per i voli di questi aerei di linea, tra questi Regno Unito, Australia, Oman e India. Non sono state introdotte invece restrizioni dagli Stati Uniti e dal Canada. (segue) (Mec)