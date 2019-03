Camera: Tofalo (M5s), grazie a Crosetto per quanto fatto in Parlamento

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, deputato del Movimento cinque stelle, in una nota, afferma: "Oggi salutiamo Guido Crosetto, già sottosegretario alla Difesa, che lascia il Parlamento per portare avanti con sempre maggiore energia il suo impegno alla guida di Aiad a supporto del sistema paese. Grazie per quanto hai fatto nell'Aula di Montecitorio e grazie per quanto farai". (Com)