Etiopia: governo chiede a Commissione Ue rimozione da lista paesi terzi ad alto rischio

- Il governo dell'Etiopia ha invitato oggi la Commissione europea a considerare la possibilità di rimuovere il paese dall'elenco dei paesi terzi ad alto rischio. In una dichiarazione rilasciata oggi, l'ufficio del primo ministro Abiy Ahmed ha sottolineato che la nuova amministrazione di Addis Abeba sta intraprendendo importanti iniziative per prevenire efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, rafforzando il controllo e il monitoraggio delle reti e delle operazioni di trasferimento informale di valori, e introducendo una serie di sanzioni finanziarie contro gli autori di questi reati. “Tenendo a mente queste attività, esortiamo la Commissione europea a prendere in considerazione la possibilità di rimuovere l'Etiopia dall'elenco dei paesi terzi ad alto rischio, si legge nella dichiarazione. La Commissione Ue ha di recente pubblicato una versione aggiornata della lista di quelli che vengono definiti “paesi terzi ad alto rischio”, tra cui appunto l’Etiopia, vale a dire quei paesi che hanno mostrato carenze strategiche nele loro leggi anti-riciclaggio anti-terrorismo.(Res)