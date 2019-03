Infrastrutture: Cattaneo (FI), da governo disastri che paralizzano paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato e responsabile Infrastrutture del gruppo Forza Italia alla Camera, Alessandro Cattaneo, dichiara in una nota che "ancora una volta Forza Italia rilancia un tema decisivo per la crescita economica e lo sviluppo del paese che è quello delle infrastrutture. Questo governo sta facendo disastri e lo vediamo in maniera eclatante sul tema Tav facendo brutte figure anche a livello internazionale, per colpa di scellerate decisioni che contestiamo. Ci sono molte opere bloccate su tutto il territorio nazionale", continua il parlamentare, "paralizzando il paese. Dobbiamo far ripartire con coraggio il sistema infrastrutturale del paese rivedendo immediatamente il Codice appalti, un ostacolo mortale per Comuni e imprese, tanto che molti amministratori locali sono arrivati a chiedere l'abolizione di Anac". (Com)