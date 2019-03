Fiumicino: Astorre (Pd), buon governo Montino dà fastidio, prefettura vigili su Forza Nuova

- "La politica del buon governo dà fastidio alla destra neo fascista rappresentata da Forza Nuova che organizza un corteo a Fiumicino su cui invito le autorità e la Prefettura a porre la massima attenzione. Ringraziamo il sindaco Montino, la sua squadra di giunta e la maggioranza per il lavoro che stanno portando avanti, nonostante i tagli del governo Conte, per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Fiumicino". Così, in una nota, il segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre. (Com)