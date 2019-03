M5s: Patuanelli, Sarti? Dimissioni da commissione Giustizia non basteranno

- Stefano Patuanelli, capogruppo del movimento cinque stelle al Senato, intervenendo a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1, ha affermato: "La vicenda Sarti? Per lei ho un dispiacere umano, hackerare e diffondere delle immagini è un reato, ricordiamolo sempre. Per quanto riguarda la parte politica della vicenda c'è una procedura dei probiviri in corso. Lei si è dimessa dalla commissione Giustizia fin da subito, io però non credo che questo basterà". Alla domanda se la Sarti dovrebbe essere espulsa, poi, Patuanelli ha risposto: "E' evidente che quando fece alcune dichiarazioni, dopo che si era scoperto che aveva degli ammanchi rispetto alle restituzioni, non fu sincera rispetto al Movimento". (Rin)