Albania: vietato volo su spazio aereo dei Boing 737 Max 8 e Max 9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cieli albanesi chiusi per tutti i voli dei Boing 737 Max 8 e 737 Max 9. La decisione è stata annunciata oggi dall'Autorità dell'aviazione civile albanese, spiegando di essersi allineata "alla stessa decisione adottata dall'Agenzia europea per la sicurezza dell'aviazione, Easa, che avviene dopo l'incidente di un velivolo del modello 737 della compagnia Ethiopian Airlines schiantatosi poco dopo il decollo dalla capitale dell'Etiopia Addis Abeba, domenica 10 marzo. L'Autorità albanese ha reso noto che le società aeree operanti nell'unico scalo internazionale del paese, "Madre Teresa" di Tirana, non hanno fatto uso di questi velivoli, il cui divieto sarà a tempo indeterminato. (Alt)