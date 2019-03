Brasile: Senato avvia commissione di inchiesta sul disastro di Brumadinho

- Il Senato brasiliano avvia oggi i lavori della commissione parlamentare di inchiesta (Cpi) sul disastro di Brumadinho. La commissione avrà il compito di indagare sulle cause della rottura della diga nella miniera di ferro Corrego do Feijao nella città dello stato del Minas Gerais lo scorso 25 gennaio, che ha ucciso almeno 197 persone e ne ha lasciate 111 disperse. La Cpi su Brumadinho ha ricevuto il sostegno di 42 senatori su 51. Secondo la richiesta di apertura della commissione, presentata il 7 febbraio dai senatori Carlos Viana e Otto Alencar, il termine concesso ai senatori per indagare le cause della rottura della diga della società mineraria brasiliana Vale sarà di 180 giorni. (segue) (Brb)