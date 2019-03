Brasile: Senato avvia commissione di inchiesta sul disastro di Brumadinho (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori hanno annunciato la loro intenzione di convocare i responsabili del controllo della diga, i rappresentanti della procura della repubblica, i vertici del governo dello stato e le agenzie ambientali federali. Oltre ai rappresentanti dell'Agenzia nazionale delle acque (Ana) e dell'Agenzia nazionale per le miniere (Anm) dovrebbero essere ascoltati. Per il senatore Alencar, l'investigazione sulle responsabilità consentirà l'elaborazione di norme per evitare altre tragedie della stessa natura."Abbiamo bisogno di indagare e dare risposte alla società, in particolare ai cittadini del Minas Gerais, che invocano giustizia e punizioni, non solo per quanto riguarda la società Vale, ma anche per i rappresentanti del governo del Minas Gerais che ha consentito l'installazione diga. Dobbiamo evitare che nuove tragedie avvengano in un settore importante per l'economia del paese, ma che può regolarsi da solo", ha dichiarato Alencar. (Brb)