Albania-Nord Macedonia: premier Rama riceve omologo Zaev, in estate riunione congiunta fra governi (2)

- Il premier macedone ha dichiarato che uno dei temi che sarà discusso sarà quello relativo al valico di frontiera di Qafe Thana, il più importante fra i due paesi, in particolare per i flussi commerciali. "La nostra intenzione è di trasformalo in un Sportello unico, cioè sia i cittadini che il trasporto delle merci, vengano sottoposti ad un unico controllo. In poche parole dimezzeremo il tempo impiegato per attraversare la frontiera", ha spiegato Zaev. Tirana da parte sua intende andare oltre. "Come stabilito anche con il Kosovo, noi vogliamo introdurre tra i nostri paesi une regime simile a quello dello Schengen, per fare in modo che ci sia una libera circolazione sia delle merci che delle persone. Noi vogliamo essere parte dell'Europa, ma dobbiamo intanto iniziare ad attuare alcune regole dell'Unione europea anche tra di noi. La nostra intenzione è di fare ciò anche con il Montenegro", ha precisato Rama. (segue) (Alt)