Speciale difesa: Kosovo, premier Haradinaj, prese misure immediate dopo estradizione cittadini turchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, ha commentato ieri le dure prese di posizione da parte delle ambasciate di Stati Uniti, Regno Unito e Germania a Pristina rispetto al caso dell'espulsione di sei cittadini turchi dal Kosovo. In un post su Facebook, Haradinaj ha sottolineato che nessuna istituzione di sicurezza può violare i diritti umani. "Per quanto riguarda le competenze delineate nella Costituzione della Repubblica del Kosovo e nel rispetto della legislazione della Repubblica del Kosovo, ho ritenuto di vitale importanza risolvere completamente l’espulsione forzata dei cittadini turchi dal Kosovo. Nell'affrontare questa situazione, ho lanciato misure istituzionali immediate congedando il direttore dell'Aki (Agenzia dell’intelligence kosovara) e il ministro dell’Interno che avevano la responsabilità diretta del caso”, ha scritto Haradinaj. “Pienamente impegnato a chiarire le responsabilità istituzionali, le possibili violazioni della costituzione e della legge, la protezione dei diritti umani e, soprattutto, per garantire la sicurezza nazionale, ho richiesto rapporti investigativi dal Procuratore capo dello Stato, dal direttore generale della polizia del Kosovo, dal capo dell'agenzia di intelligence del Kosovo, dal segretario generale del ministero dell’Interno, dall'ispettorato della polizia del Kosovo, l'autorità per l'aviazione civile e l'agenzia dei servizi di navigazione aerea”, ha aggiunto il premier. Per quanto riguarda la responsabilità, ha osservato Haradinaj, “ho risposto all'invito della commissione parlamentare ad hoc che ha indagato sull’espulsione forzata dei cittadini turchi. Ho risposto alle loro domande e ho presentato loro un rapporto ufficiale su tutte le azioni del governo. Le misure adottate dal governo sono garanzie che, di fronte a situazioni simili, saremo intransigenti nell'attuazione delle leggi del Kosovo. Senza alcun pregiudizio, lo stato di diritto sarà la nostra unica strada. Rivelare la verità, i responsabili e le violazioni legali contribuirà a costruire la democrazia e proteggere i diritti umani. Nessuno – ha concluso - è al di sopra della legge e nessuna istituzione in Kosovo violerà i diritti umani universali". (Kop)