Speciale difesa: Ucraina, Nabu respinge accuse coinvolgimento in scandalo corruzione settore Difesa

- L’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina (Nabu)ha respinto le accuse di coinvolgimento nello scandalo del settore della Difesa che ha colpito nelle scorse settimane nella società statale Ukroboronprom. Come riferisce il portale web dell’emittente ucraina “112”, i funzionari del Nabu hanno presentato diversi documenti con cui respingerebbero punto per punto le denunce presentate dal sito di giornalismo investigativo “Bihus.info”. La questione specifica su cui l’Ufficio dovrebbe rispondere è quella del depennamento della lista di compagni fittizie di OptimumSpetsDetal, società responsabile del caso di corruzione nel settore della difesa. “Il Nabu non è autorizzato a fornire informazioni su questioni non concrete, così come a presentare un registro delle compagnie fittizie, compito che spetta ad altre agenzie. Il Nabu è pero obbligato a rispondere a determinate richieste: nel 2016-17, Ukroboronprom aveva più volte presentato la domanda per avere informazioni su altre compagnie e controparti, e solo a queste ultime si era limitata la risposta del Nabu”, si legge nella comunicazione dell’Ufficio anticorruzione. (Res)