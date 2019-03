Speciale difesa: Algeria, capo di stato maggiore Gaid Salah, “Esercito lavora per stabilità del paese”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito algerino lavora “per preservare la stabilità del territorio nazionale, perché è una delle sue principali preoccupazioni”. Lo ha detto oggi il capo di stato maggiore algerino e viceministro della Difesa, Ahmed Gaid Salah, in un discorso pronunciato all'Ecole superieure de guerre. "Non mi stancherò mai di esprimere il mio orgoglio per la fiducia che lega il popolo al suo Esercito”, ha detto Gaid Salah, sottolineando come “la sovranità e la sicurezza dell’Algeria” siano “la preoccupazione principale" dei militari “a prescindere dagli eventi e dalle condizioni”. In questo contesto, il capo di stato maggiore ha nuovamente elogiato il comportamento dei cittadini algerini scesi in piazza nelle ultime settimane. "Il popolo algerino sa come affrontare le crisi", ha detto Gaid Salah, nel suo primo discorso pubblico dopo la decisione del presidente Abdelaziz Bouteflika di rinunciare a un quinto mandato alla guida del paese e di rinviare le elezioni di aprile. La scelta di Bouteflika rappresenta di fatto prolungamento ad interim del mandato presidenziale ed ha ricevuto molte critiche. Secondo l’Unione nazionale degli avvocati, la decisione di Bouteflika di rimandare le elezioni presidenziali a data da destinarsi “viola la Costituzione”. Attraverso un comunicato, gli avvocati algerini hanno sottolineato la necessità che il periodo di transizione sia “a breve termine” per non minare la credibilità delle elezioni “in un’atmosfera serena”. L'Unione ha raccomandato al potere esecutivo di “accelerare l’apertura di un canale di dialogo con i movimenti popolari e con l’opposizione”, allo scopo di “trovare i mezzi costituzionali e politici per formare un governo consensuale e neutrale in questa fase di transizione". Un governo, sottolineano gli avvocati, “sovrano e dotato di pieni poteri esecutivi”, ma allo stesso tempo “accettato dal movimento popolare” che ha animato le proteste delle ultime settimane. Secondo la costituzionalista algerina Fatiha Ben Abua, il presidente Bouteflika potrebbe restare al potere almeno fino alla fine del 2020. A suo giudizio, la decisione presa dal presidente di rinviare le elezioni non ha alcuna base costituzionale. “Bouteflika ha tentato con una mossa politica di controllare la protesta popolare annunciando una conferenza nazionale. Ma questa scelta non ha alcun fondamento giuridico e il suo messaggio alla nazione non si basa su nessuna legge, ma solo su un’opinione politica”, ha detto la Ben Abua al quotidiano “El Khabar”. Il titolo di apertura del giornale algerino sottolinea come in base alla Costituzione algerina “dal 28 aprile prossimo in poi il presidente Abdelaziz Bouteflika diventerà un dittatore”. “El Khabar” si è concentrato oggi su una serie di pareri legali forniti da accademici e costituzionalisti che stroncano l’iniziativa del presidente algerino di rinviare le elezioni presidenziali di aprile e di tenere una conferenza nazionale per porre fine alle proteste popolari. “Un gruppo di accademici indipendenti, tutti costituzionalisti, parla di un’Algeria ormai in mano ad una dittatura ‘de facto’ con il potere in mano ad un regime”. (Ala)