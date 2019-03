Speciale difesa: Ue, al via negoziati tra istituzioni per creare centro di sicurezza informatica

- L'Unione europea sta intensificando la sua capacità di proteggere l'Europa dalle crescenti minacce informatiche creando una nuova struttura per mettere in comune e in rete le sue competenze in materia di ricerca, tecnologia e sviluppo della sicurezza informatica. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha reso noto che oggi il Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio (Coreper) ha conferito alla presidenza romena il mandato di avviare i colloqui con il Parlamento europeo per la creazione di una base di conoscenze per la sicurezza informatica, denominata Centro europeo di sicurezza, tecnologia e ricerca di sicurezza informatica, e di una rete di centri nazionali di coordinamento. Insieme, queste strutture contribuiranno a proteggere il mercato unico digitale e ad aumentare l'autonomia dell'Ue nel settore della sicurezza informatica. "È nell'interesse strategico dell'Ue assicurare di avere le capacità necessarie per proteggere le nostre reti e i nostri servizi digitali. La condivisione strutturata delle capacità di ricerca e l'introduzione di soluzioni innovative per la cibersicurezza daranno una spinta reale alla competitività dell'industria della cibersicurezza dell'Ue in relazione agli attori globali", ha detto il ministro delle Comunicazioni e della società dell'informazione della Romani, Alexandru Petrescu. Il Cybersecurity Industrial, Technology and Research Center migliorerà il coordinamento della ricerca e dell'innovazione nel campo della sicurezza informatica. Sarà inoltre lo strumento principale dell'Ue per unire gli investimenti nella ricerca, nella tecnologia e nello sviluppo industriale della cibersicurezza. La rete di competenza sarà composta da centri di coordinamento nazionali designati dagli Stati membri che avranno accesso a competenze tecnologiche in materia di sicurezza informatica, ad esempio in settori come la crittografia, il rilevamento di intrusioni o aspetti umani della sicurezza. (Beb)