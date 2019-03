Difesa: generale armeno Davtyan in visita in Russia per riunione vertici militari Csi

Erevan, 13 mar 16:00 - (Agenzia Nova) - Il capo dello Stato maggiore delle forze armate armene, il generale Artak Davtyan, è partito per la Russia per partecipare alla riunione regolare della commissione per i capi di Stato maggiore della Comunità degli Stati indipendenti (Csi) che si terrà a Mosca. Lo ha riferito il ministero della Difesa. Il generale Davtyan ha in programma anche una serie di incontri bilaterali nel quadro della visita. (Res) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata