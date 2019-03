Roma Capitale: domani appuntamento con Forum innovazione per settimana amministrazione aperta

- Roma Capitale aderisce alla "Settimana dell'amministrazione aperta 2019" e parteciperà, domani, in occasione del Forum per l'innovazione, a partire dalle 14 a un incontro pubblico sui programmi strategici per la trasformazione digitale messi in campo dal Campidoglio, presso la Casa della Città di via della Moletta 85. Al centro dei lavori due tavoli tematici: il laboratorio sull'open government "Partecipazione e bilancio partecipativo: verso i nuovi regolamenti" e il laboratorio sulle competenze digitali "Punti Roma Facile e Scuola Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza Digitale: l'inclusione digitale a sistema"."Promuovere la cultura e la pratica della trasparenza, della partecipazione e della accountability nelle amministrazioni pubbliche e accrescere la fiducia nelle istituzioni è non solo l'obiettivo della Settimana dell'Amministrazione Aperta 2019 ma anche e soprattutto la finalità che guida il nostro lavoro. In quest'ottica il Forum per l'Innovazione rappresenta un prezioso momento di confronto con cittadini e associazioni di settore per favorire in misura sempre crescente il loro coinvolgimento nelle scelte e nei progetti che l'amministrazione sta portando avanti in tema di trasformazione digitale" commenta, in una nota, l'assessore a Roma semplice Flavia Marzano. "Stiamo ricostruendo un senso di comunità all'interno del territorio capitolino restituendo voce alla cittadinanza. Da inizio consiliatura abbiamo iniziato una profonda revisione degli strumenti di partecipazione e consultazione popolare a partire dal nuovo Statuto" conclude Angelo Sturni, Presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica. Saranno presenti ai lavori Flavia Marzano, assessore a Roma semplice, Angelo Sturni, presidente della Commissione Roma Capitale, statuto e innovazione tecnologica, Mattia Fantinati, sottosegretario alla Pubblica amministrazione e Stefano Pizzicannella per il dipartimento Funzione pubblica. (Com)