Nigeria: crollo scuola a Lagos, tratti in salvo 50 bambini

- Le autorità di soccorso nigeriane hanno tratto in salvo almeno 50 degli oltre cento bambini rimasti intrappolati in seguito al crollo di una scuola nella capitale commerciale della Nigeria, Lagos. Lo riferisce il quotidiano nigeriano “Daily Post”, secondo cui l'Agenzia per la gestione delle emergenze dello Stato di Lagos (Lasema), l'Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze (Nema), la polizia, l'esercito e la Forza di protezione civile sono attualmente al lavoro nel tentativo di estrarre gli altri copri dalle macerie. La struttura, una scuola elementare, si trova all'ultimo piano di un edificio che ospita anche appartamenti residenziali. Non è ancora chiaro quali siano le cause che hanno provocato il crollo.(Res)