Locanda Girasoli: Politi-Cerquoni (Lega), famiglia Michele Bernardini esempio per tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trasformare una tragedia in un momento di solidarietà? La famiglia di Michele Bernardini ci ha dimostrato che si può fare. Michele, da sempre sostenitore della 'Locanda dei Girasoli' e dell'Associazione 'La Dignità', purtroppo è prematuramente venuto a mancare il 3 marzo e la famiglia per onorare la sua memoria ha deciso di donare alla Locanda il Girasole, tutte le offerte raccolte al funerale". Così in una nota congiunta il capogruppo della Lega in Campidoglio, Maurizio Politi, e il capogruppo leghista in Municipio VII, Flavia Cerquoni. "Nonostante il disinteresse mostrato dalla sindaca, il cui operato a sostegno della causa della Locanda dei Girasoli si è concluso con un nulla di fatto - aggiungono Politi e Cerquoni -, i cittadini romani ancora una volta hanno usato il loro grande cuore per sostenere i giusti ideali di un'impresa in crisi. A febbraio abbiamo presentato in Aula Giulio Cesare una mozione per chiedere al sindaco di supportare la causa di questa impresa sociale ma purtroppo a tutt'oggi non c'è stato alcun riscontro, ma grazie alla famiglia di Michele la Locanda dei Girasoli non cadrà nel dimenticatoio". (Com)