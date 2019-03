Sarti: M5s, atteggiamenti meschini, ferma condanna

- Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo del Movimento cinque stelle di Camera e Senato, definiscono in una nota "vergognoso quanto sta accadendo in queste ore, condanniamo senza alcuna esitazione la diffusione di immagini della vita privata della collega Giulia Sarti. Atteggiamenti meschini che mirano a fare del male 'gratuitamente' a Giulia. Da parte di tutto il M5s", concludono i due parlamentari pentastellati, "la massima solidarietà e vicinanza". (Com)