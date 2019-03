Municipio Roma VIII: Mannarino (Pd), Comune cancella pezzo storia Garbatella

- "Oggi il Comune di Roma elimina un pezzo di storia della Garbatella. Questa mattina infatti è stata cancellata la storica scritta 'Vota Garibaldi' che risaliva al 1948. Nel tempo era diventata una delle attrazioni turistiche del nostro territorio. Faccio chiarezza ciò è avvenuto senza nessuna comunicazione al Municipio VIII e nella piena autonomia della sindaca Raggi". Lo afferma in una nota il capogruppo Pd in Municipio VIII, Claudio Mannarino."La cosa assurda - prosegue l'esponente dem - è che la scritta era protetta da una tettoia e da una targa che ne indicava il valore storico. Auspichiamo, a nome di tutta la cittadinanza, che la scritta possa essere recuperata al più presto a seguito di una restaurazione". (Com)