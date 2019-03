Sarti: Maestri (Possibile), piena solidarietà a deputata M5s, attacco inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Maestri, della segreteria nazionale di Possibile, afferma in una nota che "quello che sta accadendo a Giulia Sarti non ha niente a che fare con lo scontro politico. L'attacco personale e privato contro una donna è inaccettabile, grave e va condannato con forza. Per questo esprimo tutta la mia solidarietà umana alla deputata del Movimento cinque stelle. Ritengo doveroso", conclude Maestri, "che le istituzioni preposte blocchino immediatamente la diffusione di immagini lesive della dignità della persona. E ribadisco: questo va al di là delle appartenenze politiche".(Com)