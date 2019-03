Municipio Roma VIII: Casu (Pd), su scritta cancellata Raggi spieghi cosa è successo

- “Nessuno avrebbe mai pensato di poter cancellare Garibaldi dalla storia di Roma prima del disastro Raggi! Invece oggi, in una cittá allo sbando dove tutti i romani sono costretti a vivere ogni giorno in condizioni più indecorose, qualcuno ha trovato il tempo di strappare una pagina di storia dai muri di Garbatella”. Lo afferma in una nota il segretario romano del Pd Andrea Casu. “La sindaca ha il dovere di spiegare ai romani che cosa è accaduto: non si può umiliare in questo modo la storia della Capitale - conclude Casu - Il decoro di Roma è tutt’altra cosa”. (Com)