India-Pakistan: domani incontro per sviluppo corridoio Kartarpur-Gurdaspur

- India e Pakistan terranno domani il loro primo incontro per definire le modalità per la creazione di un corridoio che collega Gurudwara Darbar Sahib nella città pakistana di Kartarpur con il distretto di Gurdaspur nel Punjab, tre mesi dopo che i due paesi hanno concordato di portare avanti il progetto. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ani" che spiega che il vice alto commissario pakistano in India, Syed Haider Shah, è arrivato oggi ad Amritsar, mentre la delegazione arriverà domani. Shah ha detto che il Pakistan vuole aprire il corridoio di Kartarpur in modo che gli indiani possano visitare il Gurudwara. "È un'iniziativa del Pakistan. Vogliamo aprire il Corridoio di Kartarpur in modo che i laici sikh possano visitarlo in Pakistan", ha riferito l'Ani. L'incontro bilaterale vedrà entrambe le parti finalizzare la bozza di accordo che collegherà il villaggio di Baba Nanak nel Punjab a Gurdwara Darbar Sahib a Narowal, in Pakistan. L'incontro avviene tra le crescenti tensioni tra i due vicini dopo l'attacco aereo dell'India su un campo di addestramento terroristico di Jaish-e-Mohammed e la successiva rappresaglia del Pakistan. (Inn)