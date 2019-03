Balneari, Di Scala (FI): su blocco concessioni Regione pronta a chiarire

- "Sul blocco delle concessioni di competenza regionale la Regione è pronta ad emanare, per i comuni e i balneari, l'attesa circolare chiarificatrice". Ne ha dato notizia la presidente della Commissione Sburocratizzazione del Consiglio regionale della Campania, Maria Grazia Di Scala (FI), a margine della seduta di audizione dell'assessore regionale al Turismo, dei dirigenti regionali, delle rappresentanze dell'Autorità portuali e delle associazioni dei balneari della Campania, convocati sul caso del decreto n. 10 del 25 febbraio 2019 col quale si stabilisce la sospensione dei procedimenti di concessione demaniali marittima in corso. "Questo vuol dire due cose – spiega l'esponente di Forza Italia -: la prima è che sappiamo leggere le carte (a differenza di altri!); la seconda è che quel provvedimento era effettivamente e a dir poco carente". "Prendo atto pertanto della proficua presenza in Commissione dell'assessore Matera nonché di tutti i soggetti convocati, segno che avevamo visto giusto con buona pace di quei colleghi che (chissà perché!?!) ci avevano accusato di sciatteria e allarmismo", ha aggiunto Di Scala. "Il mio auspicio – ha concluso - è che i chiarimenti del governo regionale arrivino al più presto liberando dall'incertezza, come accaduto in altre Regioni d'Italia, un settore strategico e trainante della nostra economia. Soprattutto in ragione della invocata ed imminente delibera sui requisiti per le attività dei marina resort, tema che si lega a doppio filo con quello delle attività turistico-ricettive di competenza regionale".(Ren)