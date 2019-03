Sicurezza: rapinano donna con coltello e cane, un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 28enne italiano, pregiudicato e tossicodipendente, è stato arrestato per rapina aggravata ai danni di una 33enne di origine ucraina, residente in Brianza, mentre viaggiava a bordo del treno della linea S4 Milano-Camnago. Mentre il convoglio si trovava all'altezza di Varedo, la donna è stata avvicinata dal 28enne accompagnato da un cane di grossa taglia cane e un complice. I due hanno minacciata di aizzarle contro l'animale, un incrocio tra un pastore corso e un pastore australiano, e di ferirla con un coltello se non avesse consegnato loro dei soldi. La vittima, terrorizzata, ha consegnato loro cinque euro ed è scesa alla prima fermata, quella di Bovisio Masciago, allertando il 112. I carabinieri della compagnia di Seregno sono intervenuti alla stazione di Seveso dove hanno bloccato l'aggressore insieme a un terzo uomo, un italiano di 46 anni tossicodipendente, denunciato per porto abusivo di arma da taglio, ma estraneo alla rapina. È riuscito a scappare invece il complice. Il cane di nome Bob è stato invece consegnato al padre affidatario del 28enne. (Rem)