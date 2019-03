Lodi: Magoni, turismo dei territori per sviluppare offerta diffusa e integrata

- Un turismo dei territori e dei piccoli borghi capace di sfruttare gli elementi più significativi dell'economia locale e metterli in rete per favorire un'offerta integrata e dare impulso a nuove iniziative. Il Lodigiano, tra siti e manufatti candidati alle tutele Unesco, ambiente naturale di grande interesse e testimonianze storico-artistiche, può diventare sempre più meta di un turismo lento e di qualità. Ne hanno parlato oggi con i principali stakeholder e gli amministratori locali, gli assessori regionali Lara Magoni (Turismo, Moda e Marketing Territoriale) e Pietro Foroni (Territorio e Protezione civile) in visita istituzionale a Lodi (Ufficio Territoriale regionale), Senna Lodigiana (Ostello dei Pellegrini) e Sant'Angelo Lodigiano (Castello, Musei civici e Casa natale di Santa Francesca Cabrini). "Questo territorio ha la volontà e la vocazione per affacciarsi ad un turismo internazionale - ha spiegato Lara Magoni - I comparti più importanti dell'economia locale, come l'erboristeria e il lattiero-caseario hanno una forza intrinseca che può essere sfruttata nell'ambito di un'offerta turistica globale. Per farlo però - ha ricordato - si deve fare squadra e usare la forza dei prodotti locali e delle peculiarità come driver. Quella di oggi è stata un'occasione concreta di confronto e raccolta di consigli utili e richieste che giungono dal territorio e sarò felice di poter sostenere". "Il bando 'Viaggio in #Lombardia' che con 800mila euro finanzia al 70 per cento le iniziative per sostenere i borghi, chiuso a fine febbraio, in questo senso - ha ricordato Magoni - è uno strumento importante per aiutare anche le realtà meno conosciute a investire su progetti significativi per generare attrattività, così come la misura per proporre manifestazioni d'interesse a promuovere eventi temporanei, che possono avere un positivo riverbero per il settore del turismo su cui Regione ha appena appostato 600mila euro". (segue) (Com)