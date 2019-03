Lodi: Magoni, turismo dei territori per sviluppare offerta diffusa e integrata (2)

- "Non partiamo da zero, manca ancora, tuttavia, una consapevolezza diffusa delle potenzialità su cui investire e una spinta concreta a fare sistema affinché il Lodigiano faccia un salto di qualità – ha affermato l'assessore Foroni - Non possiamo più permetterci oggi di ragionare Comune per Comune, serve un'offerta omogenea di territorio, che non è difficile da proporre, dato che si tratta di un territorio uniforme. Un primo passo è stato fatto, grazie ad Explora - la Destination Management Organization di Regione Lombardia per la promozione dell'offerta integrata - con un calendario comune delle manifestazioni più significative". I flussi turistici di Regione Lombardia aggiornati al 2017 vedono 18 milioni di arrivi e 40 milioni di presenze (numero di arrivi moltiplicato per numero di giorni di permanenza) con una permanenza media di 2,38 giorni. Il trend regionale dei turisti internazionali negli ultimi 5 anni è in costante crescita e rappresenta più del 50 per cento degli arrivi in molti territori. I territori della bassa Lombardia, tuttavia, risultano essere ancora prevalentemente appannaggio dei turisti italiani: Pavia (76,7 per cento di arrivi italiani), Mantova (72,9 per cento), Lodi (68,1 per cento) e Cremona (63,6 per cento). (segue) (Com)