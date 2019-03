Lodi: Magoni, turismo dei territori per sviluppare offerta diffusa e integrata (3)

- Il territorio lodigiano, che attesta una presenza di turisti italiani del 68,1 per cento, per il restante 31,9 per cento è meta particolarmente ambita per i turisti della Cina (16.439), della Corea del Sud (5.366) e della Germania (3.086). Nel 2017 gli arrivi nel Lodigiano sono stati pari a 140.408, cresciuti del +3,4 per cento rispetto al 2016: un dato positivo in ogni soprattutto perché si registra un allungamento della durata media del soggiorno sul territorio che si attesta intorno 1,57 giorni nel 2017 - sotto la media regionale -. Un trend che incide concretamente sulle presenze totali che nel 2017 sono state 220.201 (+5.5 per cento nell'ultimo quinquennio). La via Francigena, che in Lombardia coinvolge i territori di Lodi e Pavia, è stata candidata nel 2017 a patrimonio Unesco. Il più recente passo per la richiesta di inserimento nella lista Unesco anche della tutela di 15 impianti idrovori, 7 manufatti irrigui, 13 fontanili e 7 ecomusei lombardi, atteso entro l'estate, vede infine, nel pregevole elenco, anche un manufatto lodigiano: il Giardino lungo la Muzza. (segue) (Com)