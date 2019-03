Lodi: Magoni, turismo dei territori per sviluppare offerta diffusa e integrata (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In aumento, negli ultimi 8 anni, nel Lodigiano, pure le piste ciclabili, per un turismo lento che permette di apprezzare luoghi naturali e percorsi storici. Con oltre 37 km di percorsi ciclopedonali, la provincia di Lodi ha registrato, nel 2016, una crescita del 14,1 per cento sul 2011. "Il Lodigiano può costruire un'offerta turistica peculiare investendo su una proposta 'verde' e cicloturistica, che oggi ha una domanda elevata. Sulla via Francigena poi, transitano ogni anno migliaia di pellegrini da tutta Europa. Serve perciò una gestione strategica del turismo religioso, come è stato fatto sul cammino di Santiago di Compostela. Occorre - ha concluso Foroni - investire su progetti solidi e darvi continuità, come il sistema delle piste ciclabili bianche e il completamento della rete della Muzza, una greenway lungo un canale storico". Anche per l'assessore Magoni "la riscoperta di un turismo religioso, da compiersi magari a piedi o in biciletta, caratterizza intrinsecamente il Lodigiano e deve quindi diventare un volano fondamentale". (Com)