Scala: Morelli (Lega), inviato interrogazione a Bonisoli su ingresso Arabia in cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una simile operazione "significherebbe l'ingresso nel Cda dei rappresentanti di un Paese sul quale ci sono forti ombre riguardo il rispetto dei diritti umani. Inoltre, tra le clausole dell'accordo, ci sarebbe una cessione di parte delle competenze e la delocalizzazione di una sede dell'Accademia in Arabia Saudita. Ho chiesto al Ministro Bonisoli se sia a conoscenza dei fatti e qual è la sua posizione in merito all'opportunità della cessione del marchio, della realizzazione di un'accademia e dell'economicità dell'accordo". Lo comunica Alessandro Morelli, deputato e capogruppo della Lega a Palazzo Marino, annunciando l'interrogazione parlamentare inviata al Ministero per i beni e le attività culturali, sull'ingresso Saudita nel management della Scala di Milano. "Sala sta cercando di tenere in sordina un'operazione che squalifica il primo teatro del mondo - prosegue Morelli - e fa perdere valore al secondo brand nazionale nel totale silenzio del Pd, che intanto si proclama paladino dei diritti umani. Tralasciando le questioni geopolitiche quella che abbiamo di fronte è un'iniziativa che il manager di un'aziendina medio piccola cestinerebbe senza perderci tempo: mai ci saremmo aspettati che quelli ritenuti top manager, seduti a Palazzo Marino, portassero avanti un'iniziativa tanto fallimentare per gli interessi della città", conclude l'esponente leghista.(Com)