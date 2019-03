Sarti: Rizzotti (FI), solidarietà a deputata M5s

- La senatrice di Forza Italia, Maria Rizzotti, afferma in una nota che "FI proprio ieri ha presentato un disegno di legge per punire chiunque violi la privacy, diffondendo illecitamente immagini di carattere sessuale. Da donna prima di tutto e dopo da rappresentante delle istituzioni, esprimo la mia solidarietà all'onorevole Giulia Sarti. Come lei tante donne vivono ogni giorno queste terribili esperienze", conclude la parlamentare, "e noi tutti siamo tenuti a combattere e a punire severamente qualsiasi violazione della sfera intima e privata delle persone". (Com)